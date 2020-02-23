نصائح للحفاظ على صحة القلب من الأمراض

يمكن أن تؤدي أمراض القلب إلى الوفاة، فثمة خطوات أساسية تساعد للوقاية من أمراض القلب، والتي يمكن اتخاذها منها كما ذكرها موقع "health line". نصائح للوقاية من أمراض القلب ممارسة تمارين التنفس والاسترخاء للتخلص من القلق والتوتر. ممارسة تمارين اليوجا. المشي أقل من 15 دقيقة يساعد على التخلص من التوتر. الاستماع إلى الموسيقى جيدا. 10 دقائق من الضحك تحمي صحة القلب. Advertisements الحصول على قسط كافِ من النوم. إضافة الخضروات والفواكه الملونة والابتعاد عن الأطعمة الدهنية والسكريات. التوقف عن التدخين، حيث يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب. تناول طعام صحى للقلب، يمكن لنظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة أن يساعد في حماية القلب. تناول البقوليات ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو منزوعة الدسم واللحوم الخالية من الشحوم والأسماك كجزء من نظام غذائي صحى. تجنب وجود الكثير من الملح والسكر في نظامك الغذائي.

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