الامارات | آمال علام: ابنتي لم تتزوج قصي خولي طمعاً في ماله

شكرا لقرائتكم خبر عن آمال علام: ابنتي لم تتزوج قصي خولي طمعاً في ماله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الفنانة التونسية الشعبية آمال علام، أن ابنتها مديحة الحمداني لم تتزوج من الفنان قصي خولي طمعاً في ماله، لأنها كانت تعمل في شركة كبرى، ولديها دخل مادي مرتفع، مشيرة إلى أن سبب ظهور ابنتها في الفيديو الذي انتشر مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هو ما ذكره النجم السوري من تصريحات حول اهتمامه بابنه ورعايته له.

وتم تداول وثيقة تمثل شهادة ميلاد ابن قصي، عبر مواقع إعلامية عدة، ويظهر في الوثيقة أن الطفل اسمه فارس، وليس «العميد جونيور» كما سبق أن صرّح قصي خولي.

ومن المقرر أن يظهر قصي مع الفنانة ميساء مغربي في حلقة برنامج «دبي كروز»، والتي تعرض الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد على «تلفزيون دبي».

وأجاب خولي، في الفيديو الدعائي للحلقة، رداً على سؤال ميساء مغربي حول ما إذا كان ابنه سيكون معه أو مع والدته: «انشالله ابني لا يبعد عن رمش عيني ثانية».