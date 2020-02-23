هنا شيحة تحتفل بعيد زواج والديها: قصة حب وكفاح ومثابرة

احتفلت الفنانة هنا شيحة، اليوم الأحد، بعيد زواج والديها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك عن طريق نشر صور قديمة لهما.

وعلقت على الصور: "عيد زواج سعيد يا امي وابى قصة حب وكفاح ومثابرة ومساندة ودايما يا أمي شايلانا كلنا وقلبك مليان بالحب والعطاء، دائما وأبدًا تعطي بالرغم من كل شيء، حبيبتي يا مثالي الأعلى في كل شيء مفيش مثال ليكي".

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وتابعت: "يا أبى حبيبي وصديقي ودايما في ضهري مهما كانت العواقب رحلتك مبدعة إلى مدى اللانهاية، رقيق ودقيق ومليء بالتعاطف والتسامح، أبي وأمي مثال الحب في عيني وروعة العلاقة الإنسانية بين رجل وامرأة كما يجب أن تكون عيد زواج سعيد ودايما مع بعض".

يذكر أن هنا شيحة، كانت شاركت في حلقات الجزء الثالث من مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏بحكاية ‏‏"اتفضلوا ‏في الصالون"، مع هاني عادل وفراس سعيد وأحمد رفعت ونانسي صالح، ‏من ‏تأليف عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج مصطفى فكري‎.‎