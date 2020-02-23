شريك الحياة المتفائل يحمي من خطر الإصابة بألزهايمر

أوضحت دراسة حديثة، أجريت في جامعة ميتشجان، أن شريك الحياة المتفائل يساعد على تقليل خطر الإصابة بالخرف والزهايمر، وينعكس إحساس الشريك أو شريكة الحياة بالسعادة على الطرف الآخر في العلاقة الزوجية.

وأكدت الدراسة أن التفاؤل قوة إيجابية تقلل الأثر السلبي للشيخوخة على طرفي العلاقة لمجرد تمتع أحد الزوجين بشخصية متفائلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يتزايد متوسط عمر الإنسان في معظم المجتمعات خلال العقدين الأخيرين، ويتوقع تزايد عدد سكان الأرض ممن تجاوزوا الـ 65 خلال العقود التالية ليبلغ ضعف العدد الحالي عام 2060، في الوقت الذي يتنامى فيه الخوف من تضاعف عدد المصابين بالخرف حول العالم عام 2050.

أعراض مرض الزهايمر

ومن أعراض مرض الزهايمر كما ذكرها موقع "Mayo Clinic" الطبي.