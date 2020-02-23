الامارات | وفاة مصمم رمز «الليغو» عن 78 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مصمم رمز «الليغو» عن 78 عاماً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الدنماركي ينس نيغارد نودسن، مصمم التمثال الصغير الذي بات رمزاً للعبة «ليغو» الشهيرة، عن 78 عاماً، على ساحل الدنمارك الغربي، حسب أحد زملائه السابقين أمس.
وقال صديقه نيلس ميلان بيدرسن لوكالة فرانس برس: «كان يتمتع بمخيلة رائعة وكان رأسه يزخر بالأفكار».
وعمل نودسن لدى شركة «ليغو» منذ عام 1968، ورسم في السبعينات تمثالاً صغيراً برجلين وذراعين متحركين طرح عام 1978.
وقررت الشركة استخدامه مع معالم محايدة على الوجه من دون ذكر جنسه أو عرقه من أجل إطلاق العنان لمخيلة الأطفال.
وقالت أرملته ماريان أمس لمحطة تلفزيونية «صمم هذا التمثال الصغير ليبث الحياة في المنازل».
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