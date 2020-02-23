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الامارات | أفراح الهاشمي والبلوشي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الهاشمي والبلوشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت عائلة حسن علي الهاشمي حفل استقبال، بمناسبة زفاف نجلها علي إلى كريمة حسن محمد البلوشي.

حضر الحفل، الذي أقيم بمنزل العائلة في منطقة الصفا بدبي، عدد من كبار الشخصيات، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل فقرات تراثية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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