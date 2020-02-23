الامارات | أفراح الهاشمي والبلوشي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الهاشمي والبلوشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت عائلة حسن علي الهاشمي حفل استقبال، بمناسبة زفاف نجلها علي إلى كريمة حسن محمد البلوشي. حضر الحفل، الذي أقيم بمنزل العائلة في منطقة الصفا بدبي، عدد من كبار الشخصيات، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل فقرات تراثية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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