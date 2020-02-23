تعرفي على طرق إزالة الكلس من سخان الماء باستخدام المنظفات العادية في المنزل

يُعرف الكلس بأنه تراكم كربونات الكالسيوم داخل الأدوات التي تتعرَّض للماء بصورة كبيرة، ومن بينها سخان الماء. وقد يصعب نزع الكلس عن سخان الماء، باستخدام المنظفات العادية المتوافرة في المنزل.

مكوِّنات منزليّة في إزالة الكلس من سخان الماء

يحتاج سخان الماء الكهربائي إلى التنظيف المستمر من الداخل والخارج، وذلك لتجنّب إلحاق الضرر به أو بالمولِّد الكهربائي المشغل له، وإطالة عمره. علمًا أنَّه يتراكم الكلس (أو الجير) في قاع السخان الكهربائي، أو يلتصق حول مولدات الحرارة داخله، ما يعيق أدائها دورها المُتمثِّل في تسخين الماء بالسرعة والحرارة المطلوبتين. وفي هذا الإطار، يفيد استخدام المواد الآتية:

• ملح الليمون: يمتلك محلول ملح الليمون المغلي القدرة على إذابة الكلس المترسّب في قاع السخان أو الكلس الملتصق حول مولِّدات الحرارة فيه. وفي هذا الإطار، يُملأ السخان الكهربائي بالماء حتَّى ربع حجمه، مع إضافة ملعقتين كبيرتين من ملح الليمون، ووصل السخان بالكهرباء، حتَّى ينطفئ وحده. تُكرّر العمليَّة لمرّتين متتاليتين. ثمّ، يترك محلول الماء وملح الليمون في السخان طوال الليل، ليغسل الأخير جيِّدًا في الصباح.

• الخل الأبيض: يُضاف القليل من الماء إلى السخان، وذلك حتَّى يغمر السائل مولدات الكهرباء، مع إضافة القليل من الخل الأبيض، ويترك المحلول يغلي لمرّات عدة متتالية في السخان، الذي يشطف بعد ذلك للتخلّص من بقايا الكلس الذائبة فيه.

الخلّ الأبيض في إزالة الكلس من دواخل سخان الماء

• كربونات الصوديوم: تستخدم كربونات الصوديوم في تنظيف الجزء الخارجي من سخان الماء الكهربائي، بخاَّصة إذا كان مصنوعًا من الـ"ستانلس ستيل". وفي هذا الإطار، تُذاب حفنة من كربونات الصوديوم في كوب من الماء، ويفصل السخان عن مصدر الكهرباء. وباستخدام ليفة إسفنجية ناعمة، يدعك الجزء الخارجي من السخان للتخلّص من بقع الماء والزيوت الجافة والمتراكمة عليه، فيشطف السخان جيِّدًا، مع مراعاة عدم ملامسة الماء لسلك الكهرباء. ويجفّف باستخدام فوطة قطنية جافة. يجب التأكّد من خلو السلك من قطرات الماء، قبل إعادة وصله بالكهرباء واستعماله.



كربونات الصوديوم في تنظيف الجزء الخارجي من سخان الماء الكهربائي

1. يولِّد الاستعمال المتكرّر لسخان الماء الكهربائي ترسّبات تتراكم على القاع أو فوق المقاومات، علمًا أنَّ غالبيَّة هذه الترسبات كلسي، وهي مسؤولة عن تأخير وصول الحرارة من المقاومات إلى الماء، بالإضافة إلى الطعم غير المقبول له. لذا، من الضروري تنظيف السخان الكهربائي، بصورة دوريَّة.

2. يُكرّر التنظيف من مرَّتين إلى ثلاث منها، في كل عمليّة، مع ضرورة إيداع السخان لبعض الوقت مغمورًا بالمحلول، قبل البدء في عمليَّة التسخين الثانية.

3. تُسكب محتويات السخان كافة في المجلى، مع شطف السخان بشكل جيِّد للتخلُّص من آثار المنظف.

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