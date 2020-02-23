بالفيديو.. 40 ألف نحلة تهاجم رجل الإطفاء أثناء تأدية عملهم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تعرض عدد من رجال الإطفاء والشرطة بالولايات المتحدة الأمريكية، لهجوم من أسراب النحل الأفريقي، أثناء استجابتهم لنداء استغاثة من مواطنين بوجود لدغات من النحل، كما أوضحت وكالة "سبوتنك" الروسية.

وهاجمت حوالي 40 ألف نحلة رجال الإطفاء والشرطة، في مدينة باسادينا الأمريكية، وتم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى بحالة حرجة، وقام آخرون بإغلاق خلية النحل بسرعة.

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وقالت مسؤولة الإعلام في إدارة مكافحة الحرائق، ليزا ديريديان، في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، "لقد عملت مع إدارة الإطفاء منذ 18 عاما واستجبنا للعديد من حوادث النحل، لكنها لم تكن بهذا الحجم الهائل من قبل".

وأوضحت السلطات إن النحل هاجم ولدغ سبعة أشخاص من رجال الإطفاء، ثلاثة منهم نقلوا إلى المستشفى، وتعرض أحدهم لأكثر من 17 لدعة، قبل أن تدرك الفرق أن النحل غطى بناء الفندق بالكامل، الذي يوجد به خلايا للنحل.

واستخدم رجال الشرطة والإطفاء ثاني أكسيد الكربون وطفايات الرغوة، لمواجهة الموقف، ما تسبب موت الكثير من النحل.