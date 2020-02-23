أطعمة تخفف من أعراض سن اليأس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تناول المزيد من الفواكه والمكسرات يخفّف أعراض سن اليأس، وخاصة ضعف التمثيل الغذائي وتناقص إنتاج هرمون الاستروجين، تعتبر الحمضيات من أهم الفواكه التي تساعد المرأة على تقليل أعراض انقطاع الدورة الشهرية، وفقا لموقع 24 الإماراتي:

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "مونوبوز" التي تصدرها الجمعية، ودعت النساء اللاتي اقتربن من سن اليأس إلى إجراء تعديلات غذائية بتناول المزيد من الفواكه والمكسرات والخضروات على حساب الدهون والبروتين الحيواني.

وأظهرت الدراسة أن الحمضيات تساعد على تقليل التأثير الذي يحدث للجهاز البولي التناسلي عند الدخول في سن اليأس.

وعلى الرغم من أن العلاج الهرموني لأعراض سن اليأس فعّال، إلا أن الدراسة حثّت على الاستفادة من الخيارات الغذائية في الحد من تأثير هذه الأعراض.