قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل كرات الشوكولاتة، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بطريقة سهلة. مقادير كرات الشوكولاتة بسكوت بالشوكولاتة مفروم جبنة كريمي شوكولاتة باللبن مذوبة مكسرات مفرومة جوزهند مبشور Advertisements طريقة عمل كرات الشوكولاتة يخلط البسكويت مع الجبنة الكريمي. ويصنع منها كرات. ثم تترك في الثلاجة ساعة. وتغمز في الشوكولاتة المذوبة. وتزين بالمكسرات وجوز الهند المبشور. وتترك حتى تمام جفاف الشوكولاتة. وتقدم باردة.

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