صور.. "هدير" تحول مخلفات الطبيعة إلى قطع فنية.. تستخدم بيض النعام

من خلال موهبتها تمكنت من تحويل بيض النعام غير المخصب لقطع ديكور وهدايا، ومن بين قصص تحويل المخلفات إلى قطع فنية، نجحت "هدير ناصر"، 27 عامًا، في تحويل مخلفات الطبيعة إلى أعمال فنية مختلفة تبرز من خلالها قدرتها على الإبداع والاختلاف.

رغم تخرج "هدير" من كلية التجارة، إلا أنها حولت شغفها بهذا الفن إلى مشروع تتكسب منه، "كان نفسي أدخل فنون جميلة ولما معرفتش حاولت أنمي موهبتي علشان أحقق حلمي واشتغل في المجال اللي بحبه"، حسب حديثها لـ "هُن".

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جذوع الشجر، قرون الغزال، تستطيع ابنة محافظة الإسكندرية، أن تحولهم إلى قطع فنية ينبهر بها كل من يشاهدها، "مكنش فيه أماكن بتعمل كورسات لفن النحت على القطع الفنية في الإسكندرية علشان كده أخدت كورس بورتريه على ورق عادي وبدأت أرسم على جذوع الشجر وبقيت أرسم بالحفر".

تصنع الفتاة صاحبة الـ27 عامًا، شماعات للحلي من قرون الغزال الطبيعي، وبعد تأكدها من تمكنها من هذا الفن أسست صفحتها عبر "فيس بوك"، أطلقت عليها "deer gallery"، لتسوق أعمالها الفنية من خلالها.

تتمنى "هدير"، أن تصبح علامتها التجارية معروفة عالميا، "نفسي أطور وانتشر عالميا باسم منتج مصري من الألف للياء".