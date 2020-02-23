الدراسة الجامعية تزيد من متوسط عمر الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أظهرت دراسة حديثة أن الالتحاق بالجامعة، قد يزيد من متوسط عمر الفرد، بمقدار 1.3 سنة، بحسب ما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كما أوضحت وكالة "روسيا اليوم".

ودرس الباحثون بيانات أكثر من 5 آلاف أمريكي، ووجدوا أن الذين استمروا في التعليم، عاشوا عمرا أطول، مقارنة بغيرهم ممن لم يتلقوا تعليمًا جامعيًا.

ويضيف كل مؤهل، مثل درجة الماجستير، نحو سنة و4 أشهر إلى حياة الشخص، وأكد الفريق البحثي، إن العرق والمال لم يثبتا أن لهما تأثيرا على متوسط العمر المتوقع، مثل المؤهلات.

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ويرتبط عدد سنوات حياة الشخص بقائمة طويلة من العوامل، بما في ذلك المكان الذي يعيش فيه، والعرق وفرص العمل.

وبحثت الدراسة التي أجرتها كلية الطب بجامعة ييل وجامعة ألاباما-برمنغهام، في عدد من هذه المتغيرات، في بيانات لنحو 5114 شخصا في 4 مدن أمريكية، خلال 30 عام.

وتوفي 395 شخصا خلال الدراسة، قبل أن يبلغوا منتصف الخمسينات من العمر، وقالت الدكتورة بريتا روي، المشرفة الرئيسية على هذه الدراسة: "حدثت هذه الوفيات لدى الأشخاص في سن العمل، وغالبا لدى أولئك الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما".

وأفاد الباحثون في American Journal of Public Health أن مستوى التعليم وليس العرق هو أفضل عامل للتنبؤ بمن سيعيش عمرا أطول.