"بلاش مناديل مبللة".. عادات يومية تضر بصحة البشرة

العناية بالبشرة من الأمور الصحية التي تهتم بها الفتيات، لذلك يحرصن على بعض عادات التنظيف، لكن الإفراط في التنظيف من الأمور التي تضر بالبشرة، ويمكن أن تلحق أضرارا بها.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه توجد بعض الأمور التي يجب تجنبها حرصًا على جلد البشرة، وذلك بحسب النصائح التي قدمتها الدكتورة نيرفين باترسون.

المبالغة في التقشير

يجب تجنب تكرار التقشير بشكل متزايد، لأن إزالة خلايا البشرة السليمة، يعرض الطبقات العميقة لأضرار البيئة وفقدان الماء، لذلك يجب استخدام المكونات الطبيعية التي تحتوي على أحماض "الساليسيليك" و"الأزاليك"، لإزالة خلايا الجلد الميت بلطف دون الإضرار بحاجز الحماية للجلد.

إهمال الواقي الشمسي

تعتقد الكثير من النساء أن استخدام بعض مساحيق التجميل الحاوية على عامل وقاية ضد الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس، يمكن أن يحميهن من هذه الأشعة، لكن من الضروري استخدام واقٍ شمسي خاص، مع عامل وقاية مناسب لتحقيق الحماية اللازمة.

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اختيار منتجات العناية

منتجات العناية ليست واحدة لاستخدامها للبشرة، لذلك يجب استخدام المنتجات عالية الجودة والمنتقاة بعناية للحصول على نتائج جيدة.

الترطيب الزائد

الإكثار من شرب الماء والسوائل ليس من الأمور التي تساعد على ترطيب الجلد، فالكمية الفائضة من السوائل يتم التخلص منها دون أن يستفيد منها الجسم، فالمبالغة في ذلك لن يعطي نتائج أفضل.

استخدام مناديل الوجه

المناديل ضارة بالبشرة، لأنها تعمل على نشر الجراثيم والبكتيريا بدلاً من التخلص منها، ويمكن أن تؤدي إلى تهيج الجلد، بسبب المواد الحافظة التي يتم إضافتها إليها، وبدلاً من ذلك ينصح الخبراء بتنظيف الوجه بشكل جيد وخاصة في المساء.

الإكثار من مرطبات الجلد

الرطوبة الزائدة تضر الجلد أكثر مما تنفعه، ويمكن أن تؤدي إلى انخفاض القدرة على إصلاح الخلايا التالفة، وزيادة إمكانية تغلغل العوامل الضارة في الجلد.