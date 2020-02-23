طريقة طهي أرز بالبشاميل

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حضري لأسرتك اليوم، على مائدة طعامك الرئيسية طاجن أرز بالبشاميل، بدلًا من الطواجن والأكلات التقليدية، بخطوات بسيطة على طريقة الشيف أميرة شنب.
مكونات أرز بالبشاميل
لحمة مفرومة
أرز
بسلة
جزر
شبت
بصل مفروم
ثوم مفروم
ملح
عيدان قرفة
بهارات
جوزة الطيب
ورق لورا
حبهان
قرنفل
فلفل أسود
مستكة
مقادير البشاميل
زبدة
دقيق
لبن
طريقة تحضير أرز بالبشاميل
قومي بسلق الأرز نصف سلقة، ثم اسلقي البسلة والجزر أيضًا بنفس الطريقة.
على نار هادئة، شوحي البصل مع التوابل و القرفة، والثوم ثم ضيفي اللحمة حتي تنضج المكونات.
حضري الدقيق من خلال تشويح الدقيق مع الزبدة ثم ضيفي اللبن بالتدريج، وحركيه جيدًا حتى ينضج.
في القالب، ضعي جزء من البشاميل ثم نصف الأرز ثم خليط اللحمة، والبسلة والجزر ثم باقي كمية الأرز ثم باقي البشاميل.
ضعيه الفرن حتى تمام النضج وقدميه ساخنًا.
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