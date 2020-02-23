وفاء عامر توجه رسالة لنجلها بعد تعرضه لوعكة صحية: "سلامتك ياروح قلبي"

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة إلى ابنها عمر فوزي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

ونشرت "وفاء"، فيديو لها مع ابنها، وعلقت عليه: "ألف سلامة عليك يا روح قلبي أن شاءالله تبقى أحسن من الأول لأنك بار وطيب وابن حلال بحبك يا غالي".

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وكان "عمر" نجل الفنانة، نشر صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، أوضحت وجود جرح في رقبته، وعلق عليها: "الحمدالله رب العالمين مهما بكون موجوع بقول الحمدالله ادعولي، ربنا يخليكم، مايهمنيش تشفوني وأنا شكلي كده، لأن أنتوا مش ناس غريبة، أنتوا أهلي"، فيما علقت وفاء عامر على الصورة: "سلامتك يا روح قلبي".