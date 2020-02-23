بدأت أمام مرآتها.. "صوفيا جيرو" أول عارضة أزياء من أصحاب متلازمة داون

لم تدع مرضها الذي لا دخل لها به، أن يوقفها عن تحقيق أحلامها، فاستطاعت صوفيا جيرو، أن تكون أول عارضة أزياء من أصحاب متلازمة داون.

وحققت الشابة العشرينية، حلمها من خلال المشاركة في أسبوع الموضة في نيويورك.

ووفقًا لتعليق نشرته على مقطع فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "انستجرام"، عقب صعودها على المنصة لعرض الأزياء، أنها أمنت بمقوماتها وأنها ذات يوم نظرت للمرآة لتخبر نفسها بأنها ستصبح يومًا ما عارضة أزياء: "ذات يوم نظرت إلى المرآة وقلت سأكون عارضةً وسأذهب إلى نيويورك".

كما كتبت "جيرو" على صورة لها من العرض، أنه لا يوجد حدود للأحلام وأنها تريد المتابعة في عروض الأزياء لتصل إلى أوروبا والعالم أجمع، وأنها كلما نظرت إلى مرآتها الخاصة حصلت على القوة والثقة بالنفس.

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تعليقات كثيرة، ودعم كبير، تلقته الشابة العشرينية على مقاطع الفيديو والصور من قبل متابعيها الذين اعتبروها شخصية ملهمة للعالم أجمع، فكتب أحدهم "لا تحتاج إلى إظهار أي شيء للعالم أنت كبيرة بما يكفي".

نجاح "صوفيا"، في تخطي كونها مصابة بمتلازمة داون، والمضي قدمًا نحو تحقيق حلمها، الفضل فيه لأسرتها التي لازمتها في عرضها الأخير بمدينة نيويورك، حسب تصريحاتها لصحيفة أجنبية.