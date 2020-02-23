عصير الجرجير باللبن

يحتوي الجرجير على الكثير من العناصر المفيدة للجسم كفيتامينات (أ، ك، هـ) بالإضافة إلى احتوائه على العديد من المعادن مثل الكالسيوم والماغنسيوم. ولذلك تقدم "هُن"، طريقة تحضير عصير الجرجير للشيف نجلاء الشرشابى. مقادير عصير جرجير أوراق جرجير Advertisements لبن عسل نحل طريقة تحضير عصير جرجير إضربي المكونات معا فى الخلاط وصبيها في كاسات وقدميها.

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