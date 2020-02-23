منها النعناع.. مشروبات تنقي الكبد من السموم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: تمنع بعض الأنظمة الغذائية تناول الكربوهيدرات، مثل "الكيتو دايت"، وذلك للتخلص من الوزن الزائد والوصل إلى الوزن المثالي، ولكن ما أثبته العلم عبر الدراسات والأبحاث أن وجود الكربوهيدرات أمر حيوي في النظام الغذائي الصحي عند إنقاص الوزن. لقراءة المزيد عن..اضغط هنـــــــا:

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