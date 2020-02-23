استشاري علاقات أسرية توضح تأثير لفظ "عانس" على الفتيات

أوضحت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، تأثير لقب عانس على الشباب والفتيات في المجتمع المصري، حيث أصبح هذا المصطلح يطلق على الشاب والفتاة، موضحة أن لقب "العنوسة" قاس جدا على الفتيات التي لم تتزوج ووصل عمرها الأربعين عاما، كما أنه يؤذي مشاعرها ونفسيتها.

وأضافت "البنا"، خلال حوارها في برنامج "أوضة وصالة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، أن الشخص الذي يُطلق عليه هذا اللقب يُصاب بأزمة نفسيه، "يقول لنفسه أنا معنديش ثقة في نفسي وأنا قليل وغير محبوب، هذا الأمر يؤثر نفسيا ويجعل هذا الشخص يذهب لاتجاه واحد من اتجاهين، يحدث إما الزاوج بأي شخص أو الإحجام عن الزواج تماما".

وكشفت استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، شروط الزواج والتي حينما يجد الشخص تلك المواصفات فيه وقتها يكون مناسبا للزواج وعيش حياة زوجية سعيدة ومستقرة، حيث شددت على ضرورة النضوج النفسي وتحمل المسؤولية والقدرة على استيعاب الآخر، حيث أن طبيعة الحياة الزوجية تقوم على فكرة التكامل بين شخصين.