إخصائي تغذية: تناول الحامل للكاتشب بكثرة قد يصيب الجنين بالتوحد

حذر الدكتور مروان سالم، إخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، من استخدام الصلصة الموجودة في علب الصفيح، حيث أن الطماطم حامضية وتتفاعل مع جدار الصفيح، وبذلك يتم تبطين جدار علبة الطماطم بمادة معينة، وهذه المادة مسرطنة، "تناول الصلصلة من علب الصفيح أمر ممنوع بشكل بات".

وأضاف "سالم"، خلال حواره في برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، أن المواطن عليه أن يستهلك الصلصة المتواجدة في الزجاج أو الكارتون، كون العالم أجمع سّلم بأضرار وضع الصلصة في علب الصفيح، مؤكدًا أن الكاتشب يحتوي على مادة عبارة عن سم، لذلك يجب التقليل من تناوله بقدر الإمكان.

وتابع: "المرأة إذا كانت حاملا، فعليها الابتعاد عن الكاتشب تمامًا، لو المرأة حامل وبتأكل كاتشب، هتخلف أولادد مصابين بالتوحد، ولديهم أمراض كثيرة جدًا، تناول المايونيز لا يوجد فيه أي مشكلة، ولكن لا يجب الإكثار من تناوله".

وناشد في الوقت ذاته ربات البيوت بتدميس الفول في المنزل أفضل من شرائه جاهزًا "لازم نجيب الفول وندمسه في البيت ونشوفه بيتعمل إزاي"، وكذلك ناشدهم بإعداد المايونيز في المنزل "مش لازم نلجأ لكل ما هو موجود على الرف في السوبر ماركت".