سيدة واحدة وراء تفوق مجدي يعقوب بجراحة القلب

بات اسم السير مجدي يعقوب متصدرًا مُحركات البحث على مواقع الإنترنت، وخاصة ترند تويتر في مصر والإمارات، بعدما تم تكريمه مؤخرًا من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دبي، حيث قلده بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنسانى، ليس فقط لتفوقه الطبي في مجال جراحة الطب حول العالم، ولكن لمساهماته الإنسانية والخيرية، خاصة ببلده الأم مصر.

ولأن من رحِم المُعاناة دائمًا ما يولد النجاح، والمثابرة، عاد السير "يعقوب" للحديث عقب تكريمه عن السيدة التي كانت سببًا في دخوله مجال جراحة القلب، بل وتفوقه فيه ليكون سببًا لإنقاذ أرواح عٍدة من الموت.

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وبحسب حديث "يعقوب" فإن شقيقة والده الصُغرى، التي توفيت وهي في مُقتبل العشرين من عُمرها تاركة طفلًا صغيرًا، كانت الجندي المجهول الذي دفعته حينها للإصرار على دراسة جراحة القلب.

الفتى الصغير صاحب الـ 7 أعوام، لم يُدرك حجم مُصيبة الموت والفقدان حينها، لكنه وجد انهيار والده على وفاة شقيقته الصغرى بسبب غلق صمام القلب، متمنيًا لها لو أنها حظيت بنصيب من التقدم الجراحي لطب القلب، ليقرر "مجدي" حينها وعد أبيه بأنه سيدرس مجال جراحة القلب لينقذ ما لم استطاع غيره إنقاذ "عمته".

ففي حديث سابق للطبيب على شاشة "العربية" أوضح قائلًا: "لما قلت لوالدي وهو منهار عاوز أبقى جراح قلب، قالي أهدى شوية، لكن كانت مأساة وقررت أخوض الأمر وأدرسه وأكون سبب لإنقاذ قلوب ناس كتير".