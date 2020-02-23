الامارات | «الأيام» تقرأ المسرح العربي أكاديمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأيام» تقرأ المسرح العربي أكاديمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت عنوان «المسرح والبحث الأكاديمي اليوم: الإشراقات والإشكاليات» يناقش الملتقى الفكري المصاحب لأيام الشارقة المسرحية التي تنظم دورتها (30) في الفترة من 29 فبراير إلى 6 مارس، واقع البحث الأكاديمي المُنجز في كليات الدراسات العليا، على مستوى درجتي (الماجستير والدكتوراه)، والمعني بالمسرح، للتعرف إلى حجم إقبال الباحثين على دراسة هذا الفن، الذي صار موضوعاً للعلم في فترة متأخرة من تاريخه، وللوقوف على الموضوعات والمناهج والتوجهات الغالبة في ما ينجز من أبحاث في اختصاص المسرح، وإلى أيَّ درجة يبدو البحث المسرحي الأكاديمي مواكباً الممارسات والظواهر والأنشطة، التي تشهدها الساحة المسرحية العامة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكيف تجاوبت حركة البحث المسرحي الأكاديمي العربي مع الطابع المتعدد والمتنوّع للمسرح، باعتباره يضم مجالات فنية عدة (التمثيل، والإخراج، والتأليف، إلخ)، وبصفته الحيوية في التداخل والتقاطع مع مختلف قصص وقضايا الحياة وصورها الاجتماعية والسياسية والفكرية والعلمية.

كما يتطرق الملتقى في محاوره إلى حجم ونوعية ما ينجز من أبحاث أكاديمية موضوعها المسرح في ضوء الثورة التكنولوجية التي عرفها العالم أخيراً، وما استحدثته من قنوات وأساليب للحفظ والنشر المكتبي، وما يسَّرته من طرق الوصول إلى المعلومات والوثائق والصور، وإدارتها وتحليلها. وتشارك في الملتقى ثلة من أكاديميي المسرح العربي، وهم: أحمد شنيقي وإبراهيم نوال (الجزائر)، هشام بن عيسى، ومعز المرابط (تونس)، وزياد عدوان (سورية)، ومدحت الكاشف (مصر)، ومسعود بوحسين (المغرب)، وعقيل مهدي (العراق)، وفراس الريموني (الأردن). وتشهد أيام الشارقة المسرحية في دورتها الجديدة مشاركة 13 عرضاً، كما تستضيف مجموعة من الندوات والورش التدريبية، وسيشهد يومها الافتتاحي إعلان الأسماء الفائزة بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي (كبار)، فيما تسلم الجوائز للفائزين في حفل الختام.