الامارات | محمد بن راشد لمجدي يعقوب: يداً بيد.. نصنع أملاً جديداً

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد لمجدي يعقوب: يداً بيد.. نصنع أملاً جديداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صورة لسموه على حسابه في «تويتر»، مع البروفيسور مجدي يعقوب. وخاطب سموه في تغريدته الطبيب العالمي، قائلاً: «يداً بيد.. نصنع أملاً جديداً». كما دعا سموه لمجدي يعقوب بطول العمر وزيادة الهمة والطاقة والنشاط في خدمة الناس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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