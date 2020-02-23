الامارات | أفراح الكثيري والبادي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكثيري والبادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام عمر عبدالله بن مهري الكثيري حفل استقبال، بمناسبة زفاف نجله محمود إلى كريمة المرحوم سالم خلفان سعيد البادي، وذلك في صالة أعراس اليحر بمدينة العين.

حضر الحفل عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من المدعوين. وتخللت الحفل عروض من التراث الإماراتي.