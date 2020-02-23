الامارات | بلجيكا: مزيد من حظر نثر قصاصات الورق

شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا: مزيد من حظر نثر قصاصات الورق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقرر حظر نثر قصاصات الورق في كرنفالات الشوارع، في المزيد من المجتمعات بمنطقة فلاندرز البلجيكية. وأفادت محطة «في.آر.تي» الإذاعية، أول من أمس، بأن 22 بلدية في مقاطعة برابانت الفلمنكية حظرت نثر قصاصات الورق في الأماكن العامة، بعدما كانت تسع بلديات فقط هي التي تحظر هذه العملية قبل عامين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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