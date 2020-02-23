الامارات | الشارقة إلى المملكة المتحدة.. بإبداعات 22 مؤسسة ثقافية إماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة إلى المملكة المتحدة.. بإبداعات 22 مؤسسة ثقافية إماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفي المملكة المتحدة بالشارقة، ضيف شرف فعاليات معرض لندن الدولي للكتاب 2020، الذي يقام في مركز أولمبيا للمعارض، من 10 إلى 12 مارس المقبل، إذ تشارك الإمارة بجناح خاص تحت إشراف هيئة الشارقة للكتاب، تعرض من خلاله النتاجات الإبداعية والثقافية لـ22 مؤسسة إماراتية.

وتجمع الشارقة مبدعين من رموز الحراك الثقافي الإماراتي في حوار مفتوح مع نظرائهم البريطانيين، يستعرضون خلاله المرتكزات التي قام عليها المشروع الثقافي والإنساني لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويقدمون سبع جلسات نقاشية فكرية، ومنتديات أدبية، وأمسيات شعرية، ومسابقات في الترجمة إلى اللغة العربية، ويتوقفون عند ملامح الرواية والشعر الإماراتي والعربي، إلى جانب ما يقابله من جهود تأكيد الهوية والتراث الشعبي المحلي.

وتستعرض الشارقة، خلال مشاركتها في المعرض، فرص التعاون والشراكة الفاعلة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف المجالات المعرفية، إذ تقدم هيئة الشارقة للكتاب رعاية لخمسة دور نشر محلية، لتدعم فرص تعزيز التعاون في النشر والترجمة مع نظرائهم في المملكة المتحدة والعالم، وتفتح باب العمل المشترك مع غيرها من المؤسسات المتخصصة في قطاع النشر.

أفق الحوار

قال رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري: «يُعبّر اختيار الشارقة ضيف شرف معرض لندن الدولي للكتاب، عن تقدير المشروع الحضاري الذي بناه، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ويؤكد هذا الاحتفاء رؤية سموه ورسالته، الداعيتين إلى فتح أفق الحوار والتواصل البناء مع مختلف ثقافات العالم، عبر بوابة المعرفة، والإبداع، والثقافة، إذ تقدم الشارقة خلال المعرض - الذي يعد واحداً من أكبر معارض الكتب في العالم - مشروعها الحضاري، وتجربة الإمارات الثقافية أمام مختلف بلدان العالم».

وأضاف العامري: «تركز هيئة الشارقة للكتاب، في إشرافها على فعاليات الإمارة بالمعرض، على توفير منصة عالمية أمام الكتّاب والناشرين والمبدعين، يمكن من خلالها بناء قاعدة عمل مشترك وتعاون مستقبلي على مختلف المستويات، إذ نضع برنامجاً شاملاً يلتقي فيه الشاعر والروائي والباحث الإماراتي مع نظيره الإنجليزي، ويبحث فيه الناشر فرص العمل مع ناشرين من مختلف اللغات والثقافات، وفي الوقت نفسه نضع جمهور المعرض أمام ملامح من التراث الشعبي المحلي، بما يزخر به من قيم جمالية وإبداعية».

من جهته، قال مدير معرض لندن الدولي للكتاب، جاك توماس: «يشرفنا أن نرحب بهذه النخبة من الأدباء في دورة هذا العام من المعرض، ونتوجه بالشكر إلى شركائنا في المجلس الثقافي البريطاني وهيئة الشارقة للكتاب، على تعاونهم البنّاء في وضع هذا البرنامج الغني، الذي يعكس دور المعرض في فتح أبواب الحوار الثقافي والتعاون التجاري مع مختلف دول العالم»، مضيفاً: «نأمل أن يتمكن الناشرون والقراء من استثمار هذا الحدث، لإثراء معارفهم بالتراث الثقافي وواقع التأليف».

تجارب

تنظم الشارقة سلسلة من الجلسات والندوات الأدبية، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، في عدد من المؤسسات المعرفية والأكاديمية البريطانية، وتتيح الفرصة أمام زوار المعرض للقاء مجموعة من أعلام الأدب الإماراتي المعاصر، إذ يستعرض كل من محمد المر، وعمر سيف غباش، وسلطان العميمي، وإيمان اليوسف، التجربة الإماراتية في مجال الكتابة والتأليف، ومكانتها في الأدب العربي، فيما تقدم خلود المعلا وعفراء عتيق قراءات في القصيدة وجماليات الشعر العربي.

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وتجمع فعاليات الإمارة الدكتور عبدالعزيز المسلم والكاتبة دبي أبوالهول، خلال جلسة حوارية، حول تأثير الحكايات الخرافية الشعبية في حركة التأليف بالإمارات. وتشمل فعاليات الشارقة بالمعرض جلسة حوارية حول دور الكتاب في تفعيل الحراك الثقافي الإماراتي، يقدمها الممثل المسرحي الإماراتي حبيب غلوم العطار مع عبدالله النعيمي، لتتواصل الجلسات بحوار تلتقي فيه الكاتبة صالحة عبيد الكاتبة ريم الكمالي.

بوابة لسوق النشر

تسلط هيئة الشارقة للكتاب، خلال مشاركتها في المعرض، الضوء على النمو الذي شهدته قطاعات النشر في الإمارات والمنطقة، خلال السنوات القليلة الماضية، إلى جانب استكشاف فرص دعم الكتاب العربي ونشر الثقافة العربية على مستوى عالمي.

وتستعرض الهيئة مبادرتها الرائدة للارتقاء بقطاع النشر في الدولة، وأبرزها المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في العالم المختصة بخدمة قطاع النشر والطباعة، إلى جانب تعريف المشاركين بواقع صناعة التوزيع والطباعة في السوق العربية. وتخصص الهيئة مجموعة من الجلسات الرامية إلى مناقشة التحديات والفرص في مجال الترجمة من اللغة العربية وإليها، والعديد من الموضوعات الأخرى، إضافة إلى تقديم معلومات مفصلة عن «منحة معرض الشارقة الدولي للكتاب للترجمة والحقوق».

جناح حافل

يضم جناح الشارقة، ضيف شرف معرض لندن الدولي للكتاب، الذي تشرف عليه هيئة الشارقة للكتاب، ممثلين لعدد من الهيئات والمؤسسات الثقافية، منها: اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، ومكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، وجمعية الناشرين الإماراتيين، ودائرة الثقافة في الشارقة، ودارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، ومعهد الشارقة للتراث، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ومجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، وجامعة الشارقة، ومدينة الشارقة للنشر، ومنشورات القاسمي، والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ومجموعة كلمات، وثقافة بلا حدود، ومبادرة 1001 عنوان، وجمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، وهيئة الشارقة للآثار، ومسرح الشارقة الوطني، ومؤسسة الشارقة للفنون، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية.

مدير المعرض: «نأمل في أن نتمكن من إثراء معارف القراء بالتراث الثقافي».

تسليط الضوء على النمو الذي شهدته قطاعات النشر في الإمارات.

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مارس المقبل، تنطلق فعاليات المعرض في العاصمة البريطانية.