شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكي لـ «روبي»: تجنّني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غازلت الفنانة منى زكي صديقتها الفنانة روبي، بعد نشرها صورة عبر حسابها على «إنستغرام» بـ«لوك جديد»، مُعلّقة «تجنّني»، لترد عليها روبي «إنتي فتاة أحلامي». وظهرت روبي في الصورة بجاكيت جلد أسود اللون، وتسريحة شعر مميزة، لكنها لم توضح مناسبة هذه الصورة أو كواليسها. وتعود منى زكى للدراما التلفزيونية بعد غياب أربعة أعوام، بمسلسل «تقاطع طرق»، ويدور المسلسل الذي يشاركها بطولته محمد ممدوح (تايسون) في إطار اجتماعي تشويقي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | منى زكي لـ «روبي»: تجنّني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.