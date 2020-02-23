الامارات | بتصويت الجماهير.. الدرمكي والأحبابي ثالثاً ورابعاً في يولة فزاع

شكرا لقرائتكم خبر عن بتصويت الجماهير.. الدرمكي والأحبابي ثالثاً ورابعاً في يولة فزاع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اليويل راشد سلطان الدرمكي بالمركز الثالث في بطولة فزاع لليولة، فيما حلّ عيسى محماس الأحبابي بالمركز الرابع نتيجة تصويت الجماهير والمتابعين لهذا البرنامج الجماهيري المميز. وسبق الإعلان لحظات من التوتر قبل الكشف عن مركزي الفارسين اللذين تنافسا الحلقة الماضية ضمن النسخة الـ20 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ15 من برنامج الميدان، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في القرية العالمية بدبي.

ومع الإعلان عن ترتيب المراكز في المربع الذهبي وصاحبي المركزين الثالث والرابع استمر التشويق في حلقة نارية بين المتسابقين على المركزين الأول والثاني وهما: سلطان عبدالله بالرشيد الكتبي وجمعة عبيد آل علي. ووسط هتافات الجماهير في قلعة الميدان ، وعلى الرغم من حدة المنافسة تمكن المتسابقون من استعراض يولة متفردة نالت إعجاب الجماهير واقتربت أكثر من انتزاع لقب البطولة وكأس فزاع الذهبي.

وأشارت مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث سعاد إبراهيم درويش، إلى أهمية هذه الحلقة في تحديد هوية صاحب اللقب وقالت: «هذه المرحلة تعتمد على دعم ومساندة الجماهير، ففارس الميدان المرتقب ومن سيحصد كأس فزاع هو اليويل الذي سيحصل على أعلى نسبة من تصويت الجماهير. وعلى الرغم من تقارب المستويات القوية بين اليويلة الذين تأهلوا إلى المربع الذهبي، فنعتبرهم جميعاً قد حققوا الفوز، وأنهم نخبة تميزت في المحافظة على تراثها، تلك المسؤولية التي كانوا أهلاً لها طوال أسابيع هذا البرنامج الشبابي وهذه البطولة النوعية، ونتمنّى لهم التوفيق ولبقية اليويلة، آملين أن يستمروا في حمل مسؤولية المحافظة على تراثهم الثقافي والقيم المجتمعية التي تتسم بها الإمارات». واختتمت سعاد إبراهيم بأن الحلقة الأخيرة للإعلان عن فارس الميدان 2020 ستكون في 6 مارس المقبل، وذلك لمنح الجماهير فرصة إضافية للتصويت كما هو معتاد، فيما ستكون الحلقة الختامية مفاجأة.

الجولة الأخيرة

بدأت الجولة الأخيرة باليويل سلطان عبدالله بالرشيد الكتبي، الذي بدا عليه التوتر واضحاً، وقدم عرضاً غير الذي اعتادته الجماهير ومن أصل ست محاولات لفر السلاح، أصاب منها ثلاث محاولات. وقدرت لجنة التحكيم صعوبة الموقف وأثنت على ما قدمه طوال الحلقات الماضية، وأشارت إلى الأخطاء التي ارتكبها وتمنت له التوفيق في مشاركاته القادمة ومنحته 46 درجة.

وكان ثاني المتنافسين في الجولة اليويل جمعة عبيد آل علي، وبدا واثقاً متمكناً من يولته الأرضية ودورانه، وتمكنّه من سلاحه، وقدم عرضاً مميزاً أبهر فيه جماهير قلعة الميدان، واستمر آل علي في فر سلاحه وقرع أجراس الميدان أربع مرات من أصل 5. وأشادت لجنة التحكيم بأدائه البديع وإظهار مهاراته المتنوعة في تناسق مبهر ومنحته 50 درجة، وهي المرة الثالثة هذا الموسم التي يحصل فيها على العلامة الكاملة.

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«قصر شداد» و«دنق»

قدّم ضيف الحلقة الفنان حمد العامري، أغنيتين جديدتين من ألحان مبارك بالعود، «قصر شداد» وتعود كلماتها لقصيدة قديمة من كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان الأول، وأغنية «دنق» وكلماتها من روائع راشد الخبر.

وأثنى العامري على جهود القائمين على البطولة وأضاف «لست غريباً على هذا البرنامج، لأنني كنت متواجداً في كل مواسمه الـ15، ولايزال يُخرّج كل موسم أبطالاً ومواهب جديدة».

«ليث العرب»

شارك الشاعر عبدالله بن شخبوط للمرة الأولى بقصيدة جديدة بعنوان «ليث العرب»، مهداة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأعرب بن شخبوط عن سعادته بتلبية الدعوة، وقال: «من دواعي سروري ان أتواجد في مثل هذه المسابقات التراثية التي تجمع الشباب وتعلمهم أشياء مفقودة في عصر مملوء بالتحديات، ومن الجميل أن نرى هذه القيم الإنسانية والمجتمعية يتم إحياؤها».