الامارات | أصالة: كنت مكسورة وحزينة وأتلقّى العلاج بعد الطلاق

شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة: كنت مكسورة وحزينة وأتلقّى العلاج بعد الطلاق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الفنانة السورية أصالة، أنها خلال الفترة التي شهدت إطلاقها لأغنية «شامخ» أخيراً، كانت تعاني تعباً نفسياً وكانت مكسورة وحزينة وتتلقّى العلاج عند الأطباء، وكانت في ظروف سيئة للغاية، بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان، مؤكدة أنها لم تكن بحالة مستقرة وهذه الأغنية كانت تعبر عن الحقيقة، خصوصاً أنها دائماً ما تترجم مشاعرها للجمهور بشكل مستمر.

وأضافت أصالة خلال حوار مع قناة «سكاي نيوز عربية»: «كنت متعلقة به كتير.. وكنت بحبه.. وأنا عموما الحب في حياتي مش سهل.. وأنا حبيته كتير».

وأوضحت أصالة أنها على علاقة قوية وإنسانية مع الجمهور السعودي، وأنها ستبدأ العمل على ألبومها الجديد مطلع شهر مارس المقبل، وسيكون ألبوماً خليجياً.