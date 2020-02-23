الامارات | 35 مشاركاً في دورة المكتبات بـ «جمعة الماجد»

شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مشاركاً في دورة المكتبات بـ «جمعة الماجد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، في دبي، الدورة الـ16 في علم المكتبات والمعلومات، التي نظمها، أخيراً، تحت عنوان: «الأساسيات الحديثة في المكتبات ومراكز المعلومات.. المستوى المتقدم». حضر الدورة 35 متدرباً ومتدربة من جهات عدة، منها: وزارة التربية والتعليم، ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ودارة الشيخ سلطان القاسمي للدراسات الخليجية بالشارقة، والجامعة القاسمية بالشارقة، وجامعة الوصل بدبي، وجامعة العلوم الحديثة بدبي، والنيابة العامة بدبي، ومكتبة سلطة النقد الفلسطينية في رام الله.

تهدف الدورة إلى تدريب العاملين بالمكتبات ومصادر التعلم على البرامج والعلوم الحديثة المستخدمة في المكتبات، وتناولت محاور عدة، منها: استخدام تكنولوجيا المعلومات في أنشطة المكتبات والمعلومات، والفهرسة المقروءة آلياً، وقواعد وصف المصادر وإتاحتها، والرقمنة ومتطلباتها، والنظم الآلية المتكاملة مفتوحة المصدر، والمستودعات الرقمية. وفي ختام الدورة، شارك رئيس المركز، جمعة الماجد، المتدربين في صورة تذكارية، كما جرى توزيع الشهادات عليهم. يشار إلى أن المركز دأب على تنظيم هذه الدورة سنوياً منذ 16 عاماً، وذلك ضمن العديد من الدورات المتخصصة التي يقدمها المركز مجاناً، خدمة لأفراد المجتمع الباحثين عن مثل هذه الدورات المتخصصة.

«الدورة» تهدف إلى تدريب العاملين بالمكتبات على البرامج الحديثة.