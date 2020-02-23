الامارات | أبطال «فرندز» يستجيبون لمتابعي المسلسل في أنحاء الكوكب

شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال «فرندز» يستجيبون لمتابعي المسلسل في أنحاء الكوكب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد أبطال مسلسل «فرندز»، الذي يعد من أكثر الأعمال الكوميدية شعبية على مستوى العالم، على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، أول من أمس، شائعات تسري منذ أشهر عن عودتهم إلى الشاشات.

ونشر نجوم المسلسل: جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو وماثيو بيري ومات لو بلان وديفيد شفيمر، على حساباتهم في «إنستغرام» صورة تجمعهم مرفقة بتعليق «هذا يحدث..».

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وفي الوقت نفسه، أكدت الخبر قناة «إتش بي أو ماكس» التي ستعرض حلقة «لم الشمل» من المسلسل، في مايو المقبل، في بيان رسمي، جاء فيه «إن الأمر رسمي!».

وأضافت أنه «بعد 15 عاماً وتسعة أشهر وعدد لا يحصى من الطلبات من متابعي المسلسل في أنحاء الكوكب، سيجتمع طاقم العمل من جديد لتقديم حلقة حصرية».

ونقل موقع «فراييتي» المتخصص عن مصادر مقرّبة من العمل، أن كل ممثل سيتقاضى 2.5 مليون دولار على الأقل لمشاركته في هذه الحلقة التي ستصوّر، وفقاً لقناة «إتش بي أو ماكس»، في استوديوهات «وونر براذرز».