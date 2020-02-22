درة وسمية الخشاب تستعرضان أناقتهما من باريس

حرصت الفنانة درة على مشاركة جمهورها بصور جديدة لها خلال رحلتها لـ "باريس"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "درة" بإطلالة شتوية، مرتدية فستان قصير، و"بالطو" من الفرو، و"أيس كاب" على رأسها.

وانهالت التعليقات على الصور وجاء من ضمنها: "إيه الرقة دي كلها، ملكة، جمالك مختلف".

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سمية الخشاب تنشر صورا من رحلتها لـ"باريس"

ولم تكن الفنانة درة وحدها التي نشرت صورا من رحلتها بإطلالتها الشتوية من باريس، إنما حرصت سمية الخشاب أيضًا على مشاركة جمهورها بصور لها من باريس.

وظهرت الفنانة سمية الخشاب في الصور برفقة أصدقائها، مرتدية ملابس شتوية أنيقة.