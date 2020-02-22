رحلة 45 سنة.. كيف تحدث مجدي يعقوب عن فقدان زوجته؟ (فيديو)

"أنا فقدت زوجتي، كان لها دور ووجود ضخم بحياتي وحياة عائلتي، فقي رفيقة رحلة 45 عاما".. هكذا تحدث السير مجدي يعقوب، جراح القلب، بنبرات الحُزن والفقد عن زوجته الرحلة "ماريان" في حديث سابق، مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث إنه نادر الحديث عنها مُكتفي بحديثه عما يقدمه في خدمة البشرية من التقدم الهائل بمجال جراحة القلب.

فلم يختلف سفير الإنسانية، في حديثه عن عمله عن حديثه كزوج عن زوجته شريكة حياته، وأم أولاده الثلاثة "أندروا، ليزا، وصوفي".

وعن تفاصيلها سويًا أوضح "يعقوب" إنها سيدة ألمانية، من ألمانية الشرقية، لكنها انتقلت لألمانيا الغربية ثم لإنجلترا، وتزوج الثنائي بالولايات المُتحدة الأمريكية، واصفًا الأمر بـ "رحلة طويلة ولها دور ضخم مع العائلة".

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وعن حياته عقب فقدانه لها منذ سنوات، أوضح السير إن وصية زوجته كانت دافعًا له ولأولادهم للمزيد من النجاح والتفوق، دون أن يتركا أنفسهما للحُزن، قائلًا: "حزنت لكن عملنا الحاجات اللي كانت عاوزها أنا والأولاد، مقعدناش نعيط ونقول سابتنا، لكن كملنا عشان ننجح".

الجدير بالذكر، أن اسم الجراح الكبير، مجدي يعقوب تصدر ترند تويتر في مصر والإمارات، بعدما تم تكريمه مؤخرًا من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دبي، حيث قلده بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني.