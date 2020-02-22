منها فقدان الوزن.. 5 أعراض صامتة لسرطان القولون (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: يعد سرطان القولون من أخطر أنواع السرطانات التي تصيب الإنسان، ويحدث نتيجة لنمو غير طبيعي الخلايا التي لديها القدرة على الانتشار إلى الأعضاء الأخرى في الجسم، وهناك بعض الأعراض الصامتة التي يتسم بها سرطان القولون.. للمزيد اضغط هنا

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