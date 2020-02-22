أبرز 3 ملكات جمال من الأطفال.. بينهم مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لا تقتصر مسابقات ملكات الجمال على الشابات الفاتنات، إنما تضم أيضًا الأطفال في مختلف البلدان.

ولا تعتمد مثل هذه المسابقات على الجمال الشكلي فقط، لكن الثقافة ومعايير أخرى، وفي هذه المسابقات حصد العديد من الأطفال اللقب، لعل أبرزهم 3 أطفال من جنسيات مختلفة، من بينهم وآخرهم المصرية بيا حسن.

- بيا حسن ملكة جمال أطفال روسيا 2020

فازت الطفلة المصرية بيا حسن البالغة من العمر 5 سنوات، بلقب ملكة جمال الأطفال في روسيا، وهي من أم روسية وأب مصري.

وبالرغم من أن والديها ليس لهما علاقة بعالم الأزياء، فوالدها يعمل في مجال السياحة بشرم الشيخ، إلا أنهما تمكنا من تدريبها على المهارات المختلفة من رقص الباليه، والتمثيل.

بدأت حياتها المهنية في مجال الإعلانات بمجرد في عمر الأربع سنوات، حيث حققت نجاحًا كبيرًا في هذا المجال.

وبالجمع بين الجمال الروسي وخفة الدم المصرية، نالت الطفلة على شهرة كبيرة في مجال الإعلانات، وأصبح صورها تملأ شوارع روسيا.

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أقامت الحكومة الروسية بإقامة مسابقة لاختيار ملكة جمال الأطفال، وتم ترشيحها وتنافس معها نصف مليون طفلة، لكن استطاعت "تيا" أن تخطف الأنظار إليها وتحصل على الجائزة.

تحولت تيا إلى نجمة، وأصبحت نموذجًا رائعًا للأناقة والجمال في عالم الموضة في روسيا، وأنشا والدها حسابها الرسمي على"انستجرام"، حيث تنال صور بيا كثيرا من التعليقات من متابعيها ومحبيها.

- لينا أكدور الأجمل في المغرب 2019

فازت الطفلة الطنجاوية لينا أكدور بمسابقة ملكة جمال الأطفال في المغرب، في مسابقة ملكة جمال الأطفال بمشروع "ترسيخ ثقافة التطوع لدى الأطفال".

"لينا" تعيش في مدينة طنجة بالمغرب، وشارك العديد من الأطفال في هذه المسابقة من مختلف البلاد، ومختلف المشاريع، وبمشروعها أثارت إعجاب لجنة التحكيم، وحصلت على لقب كأصغر ملكة جمال الأطفال في المغرب لعام 2019.

- جويل زرزور ملكة جمال لبنان 2017

فازت الطفلة جويل زرزور، بلقب ملكة جمال الأطفال في لبنان، وهي تعيش في بلدة شحيم بلبنان.

تنافس معها على هذا اللقب 500 طفلة، لكن استطاعت بجمالها أن تلفت أنظار لجنة التحكيم إليها، وفازت بالمسابقة في النهائيات، وحصلت على لقب ملكة جمال الأطفال في لبنان عام 2017.