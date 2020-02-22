لإنقاص الوزن.. 5 وجبات منخفضة الكربوهيدرات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: ظهرت بعض الأنظمة الغذائية التي تمنع الكربوهيدرات تمامًا مثل "الكيتو دايت"، وذلك للتخلص من الوزن الزائد والوصل إلى الوزن المثالي، وهناك بعض الوجبات التي تناسب اتباع الحمية الغذائية. لقراءة المزيد عن..اضغط هنــــــا:

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