بماء الأكسجين والصابون.. نظفي منزلك من الجراثيم في دقائق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:
تنتشر الجراثيم في الجو بسرعة شديد، لذا يتعين علينا تطهير المنزل بشكل دوري، للحفاظ عليه نظيفًا خال من أي تلوث.
ولا يلزم استخدام المواد الكيميائية للحصول على نتيجة ممتازة، بل ببعض المنتجات الطبيعية، البسيطة يمكنك الحصول على منزل خال وآمن تمامًا من الجراثيم.
-الخل الأبيض
يعمل حمض الخليك، كمضاد للجراثيم، ويساعدك في التخلص من العفن، وتنظيف الزجاج، وكذلك المراحيض والمصارف.
-ماء الأكسجين
اضيفي القليل من الخل إلى ماء الأكسجين، للتخلص من بقع السجاد والملابس، ويعتبر أيضا فعال للتخلص من بقع الحوض والبلاط.
-زيت شجرة الشاي
يعتبر زيت شجرة الشاي، أحد المنتجات الطبيعية المضادة للجراثيم والفطريات، امزجيه بالماء واستخدميه في تنظيف المنزل، والبلاط والحوض، وتطهير الأماكن التي تجلس فيها الحيوانات الأليفة.
-بيكنج صودا
أضيفي الماء إلى البيكنج صودا، واستخدميه في تنظيف الميكروويف والثلاجة، أو امزجيه بعصير الليمون لتلميع النحاس، أو إزالة الروائح الكريهة من الثلاجة، والسجاد.
-الماء والصابون
أبسط أدوات التطهير التي يمكنك اللجوء إليها هو الماء والصابون، اصنعي رغوة كبيرة، ونظفي الأرضيات والأسطح والسقف.
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