انضمت الفنانة الشابة، شيما الحاج، لقائمة الفنانات اللاتي رقصن على المهرجان الشعبي "بنت الجيران" عقب كل من الفنانة رانيا يوسف، وإيمان العاصي.
وشاركت "الحاج" متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمقطع فيديو وهي ترقص داخل سيارتها أثناء القيادة.
وظهرت "شيما" ببلوزة منقطة مروحية الأكمام، مع شابو بنفس اللون والنقوشات، مُعلقة: "أحب نفسك بل اعشقها".
وتفاعل العديد من المتابعين والرواد مع المقطع، بشكل كبير تخطى الـ 5000 مشاهدة فور نشره.
خطوبة شيما الحاج
وكانت الفنانة أعلن خطبتها الخميس الماضي، من أحد رجال الأعمال، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين.
أكدت الفنانة الشابة لـ "الوطن" أنها ستحتفل بزفافها في شهر يونيو المقبل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر "وتجيني تلاقيني لسه بخيري".. شيما الحاج ترقص على "بنت الجيران" عقب خطوبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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