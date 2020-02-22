جربيها في الفرن.. طرق مختلفة لطبخ الفواكه

محمد اسماعيل - القاهرة - لا تقتصر الحلويات فقط على الشكل التقليدي الذي نعرفه سواء الشرقية أو الغربية، إذ يمكنك تحويل الفواكه أيضًا إلى حلوى، بطعم مختلف وغير تقليدي.

يستعرض لكم "الخليج 365" طريقة مختلفة لطهي الفواكه بطريقة خفيفة ولذيذة، بحسب ما أوضح موقع Yummy:

-أناناس مشوي بالعسل

المكونات:

-ملعقتين من العسل

-ملعقة كبيرةعصير لمون

- ملقعة طعام زيت زيتون

- ملعقة قرفة مطحونة

-أناناس

الطريقة:

اشوى الأناناس على نار متوسطة لمدة 4 إلى 5 دقائق.

وفي طبق جانبي، حضري العسل مع القرفة، ثم اسكبيها على الأناناس المشوي، ويمكنك تسخينها في الميكروويف لمدة دقيقة واحدة.

-ساندوتش التفاح بالجنبة

المكونات:-

-8 قطع تفاح

-4 ملاعق صغيرة سكر

-نصف بصلة شرائح

-3 ملاعق فلفل حار

-ملعقة صغيرة ملح

ضع الزيت في المقلاة، ثم أضيفي السكر والملح والبصل والفلفل حتى الذوبان، بعدها أضيفي التفاح مع التحريك لمدة 20 دقيقة حتى لا تحترق.

أضيفي شرائح التوست إلى الطاسة وضعي شرائح الجبن وجميع المكونات السابقة، وقلبي التوست على الجانبين حتى الاحمرار.

-الموز المشوي بالقرفة

المكونات

-4 أصابع موز

-سكر ناعم

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-قرفة

-عصير لمون

-زبدة

الطريقة:

ضعي الموز في صينية على أوراق زبدة بعد أن يقسم إلى نصفين بالطول، ثم نرش السكر والقرفة والليمون، ونتركه على النار حتى يذوب السكر تمامًا.

-التين مع الجن

المكونات:

-تين

-جبن ماعز

-عسل

-جوز مفروم

الطريقة:

افتحي التين بطريقة تسمح بحشوها، وضعي الجبن والجوز والعسل، ثم رصيها في صينية، وادخليها الفرن لمدة 5 دقائق.

-الكمثرى بالقرفة

المكونات:

-كمثرى

زبدة مذابة

-ملقعة كبيرة قرفة

- ملعقة كبيرة سكر

-شوفان

-لوز مفروم

-سكر ناعم

- ملعقة صغيرة قرفة

الطريقة:

نقسم الكمثرى إلى نصفين، ونحشيها بالزبدة والسكر والقرفة والشوفان واللوز، وتخبز في الفرن ما بين 34 إلى 40 دقيقة.