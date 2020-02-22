"اللي ورث واللي اشتغل": أغنى 10 حيوانات بالعالم.. ثروة الفرخة جيجو 15 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يحظى البعض بالحظ السعيد عندما يعلم أنه سيرث ثروته كبيرة، هذا الأمر طبيعي ومعتاد، لكن الأمر الذي يبدو صعب التصديق أن هناك حيوانات فاحشة الثراء، بعضها ورث الثروة من أصحابها، والآخر جمعها من خلال العمل في السينما والشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهناك قائمة بأغنى الحيوانات في العالم التي تضم كلابًا وقططًا وحتى دجاجة، وتمتلك ملايين الدولارات وفق ما ذكر موقع "mentalfloss".

- الكلب جانثر الرابع

يحتل الكلب "جانثر الرابع" قائمة أغنى الحيوانات في العالم، بعد أن قدرت ثروته الشخصية بـ400 مليون دولار.

ورث هذه الثروة عن الكونتيسة النمساوية كارلوتا لبينستين بعد وفاتها في 1992، كما يمتلك "جانثر" قصورًا حول العالم، ومن بينها القصر الذي سكنته مادونا في ميامي، وفيلا في جزر البهاما. وكان يحظى باهتمام خاص، حيث كان لديه خادمة خاصة به، ويتناول الكافيار يوميًا.

- القطة جرامبي

تحتل المرتبة الثانية في أغنى حيوانات العالم، حيث يبلغ ثروتها 100 مليون دولار، كما أنها من أكثر الحيوانات التي ظهرت في السينما الأمريكية، فقد لعبت دور البطولة في فيلمها الخاص "Grumpy Cat's Worst Christmas".

- القطة أوليفيا بنسيون

من سلالة أمريكية وتحتل المركز الثالث في أغنى حيوانات العالم، حيث ورثت هذه الثروة عن تايلور سويفت، ويبلغ ثروتها 97 مليون دولار.

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- أوبرا وينفريز دوجز

تمتلك مقدمة البرامج الحوارية الأمريكية أوبرا وينفري 5 كلاب مختلفة تركت لهم بعد وفاتها جزءًا كبيرًا من ثروتها تقدر بـ30 مليون دولار، جعلتهم في المركز الربع لأغنى الحيوانات في العالم.

- الدجاجة جيجو

تعتبر هي الفريدة من نوعها التي تمتلك ثروة قدرها 15 مليون دولار، وتحتل بها المركز الخامس، حيث إنها كانت مملوكة للراحل مايلز بلا كويل، وترك لها هذا المبلغ بعد وفاته.

- القطة توماسو

تمتلك "القطة توماسو" ثروة تقدر بـ13 مليون دولار، وتحتل المرتبة السادسة في أغني حيوانات العالم، حيث ورثت ثروتها عن امرأة إيطالية ثرية تدعى مرينا أسونتا، كما أنها أيضا أصبحت مالكة لفيلات وعقارات وقلاع في جميع الأنحاء.

- القطة بلاكي

بحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تحتل القطة "بلاكي" المركز السابع ثراءً في العالم، حيث يبلغ ثروته 12.5 مليون دولار، بعد أن تبناها رجل أعمال بريطاني اسمه "بين ري"، ويعتبر آخر حيوان أليف على قيد الحياة.

- الكلب كونشيتا

امتلك الكلب كونشيتا ثروة وصلت قيمتها إلى 8.4 مليون دولار، وضعته في المركز الثامن، بعد أن ورثت ثروته عن الأمريكية جيل بوسنر.

- الكلب بو

كلب صغير من سلالة أمريكية، يحتل مرتبة التاسعة بثروة تقدر بـ8 ملايين دولار عن صاحبته إيرين آن.

- الدب بارت الثاني

هو دب أمريكي، تعد قيمة ثروته 6 ملايين دولار، وحصل على هذه الثروة من التمثيل والمشاركة في عدد من الأفلام منها فيلم "The Bear".