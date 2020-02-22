منى زكي تمدح روبي: تجنني.. والأخيرة ترد: أنتي فتاة أحلامي

"أنت فتاة أحلامي" هكذا ردت الفنانة روبي على مديح الفنانة مني زكي لها.

جاء رد روبي على صديقتها منى زكي، بعد أن علقت الأخيرة على أحدث صورة شخصية نشرتها روبي عبر حسابها على إنستجرام، قائلة "تجننى"، لترد عليها روبي "أنتِ فتاة أحلامى".

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وظهرت روبي فى صورتها الجديدة، بجاكت جلد أسود اللون، وتسريحة شعر مميزة، دون ذكر مناسبة الصورة أو إرفاقها بتعليق توضيحي.