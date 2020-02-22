صورت طفلتها وهي تدخن "الشيشة".. النيابة تأمر بسجن الأم والخالة

بعد نشرها مقطع فيديو لطفلتها التي لم تبلغ الثلاثة أعوام وهي تدخن "الشيشة"، على مواقع التواصل، وجهت النيابة العامة في الرياض اتهاما إلى أم سعودية بجرم إهمال طفلتها.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية، فإن مركز شرطة مدينة بريدة، شمال شرقي العاصمة السعودية، تلقى بلاغا عن تعرض طفلة للإهمال من قبل والدتها وخالتها وتصويرها في مقطع "سناب شات"، وهي تدخن الشيشة، بقصد المزح والتشهير بها.

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وبعد التحقيق في القضية، وجهت النيابة العامة الاتهام إلى الوالدة، بإهمال طفلتها وتهديد سلامتها وصحتها النفسية والجسدية، وهو الفعل المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام حماية الطفل.

كما وجهت النيابة الاتهام إلى خالة الطفلة، شقيقة المتهمة الأولى، بإلحاق الضرر والتشهير، بموجب الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأحيلت القضية إلى المحكمة المختصة مع المطالبة بمعاقبة والدة الطفلة بعقوبة تعزيرية زاجرة وفقا للمادة 23 من نظام حماية الطفل، وسجن وتغريم خالة الطفلة وفق المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى إغلاق حساب "سناب شات" الخاص بالمتهمة خالة الطفلة استنادا للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.