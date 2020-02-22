صور.. داليا البحيري تحتفل بعيد ميلاد ابنتها قسمت

احتفلت الفنانة داليا البحيري، بعيد ميلاد ابنتها "قسمت" في حفل اقتصر على الأسرة والأصدقاء. ونشرت "البحيري"، عبر خاصية القصص المصورة على حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددا من الصور من احتفالها بعيد ميلاد ابنتها قسمت فريد المرشدي. Advertisements ويذكر أن فريد المرشدي، نجل المنتجة ناهد فريد شوقي، توفي في حادث سيارة في العام 2014، وكان متزوجا من الفنانة داليا البحيري، وأنجب منها ابنته "قسمت"، لكنه انفصل عنها. وتشارك داليا البحيري، في رمضان المقبل 2020، بمسلسل "فلانتينو" بطولة بطولة النجم عادل إمام، وبمشاركة دلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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