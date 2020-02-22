محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء مرسي :
هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365" يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لخبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود.
-برج الجدي (22 ديسمبر -19 يناير):
حاول هذه الفترة التعامل مع مستجدات العمل بحكمة وعقلانية، والسيطرة على حالة الغضب المسيطرة عليك من الآخرين.. تعامل بحذر شديد.
-برج الدلو (20 يناير-18 فبراير) :
عليك أخذ موقف قوي لجميع السلبيات المحيطة بك حتى تصل للنتائج التي تجلب لك السلامة والطاقة الإيجابية.
-برج الحوت (19 فبراير-20 مارس):
تمر باختبارات كثيرة هذه الفترة ولكن الحظ حليفك وسوف يتحسن كل ذلك.
-برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل ) :
عليك التعامل بهدوء مع أمورك الشخصية، وسوف تحصل على أرباح مالية هذا الأسبوع.
-برج الثور (21 أبريل-21 مايو) :
بالنسبة لأنثي الثور حاولى التقرب وإحتواء زوجك، ورجل الثور حاول التقرب من أبنائك، حيث أن الطموح هو سبب في هذا البعد لكل من الرجل وأنثي الثور .
-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو) :
عليك هذا الأسبوع الحذر من الأخذ بنصائح بعض الأصدقاء، ولا تجعل روح المرح مع الآخرين تكون سبب في حزنك.
-برج السرطان (22 يوليو-22 يونيو) :
الحظ حليفك، أنت في أفضل حالاتك حيث تنتقل إلى مرحلة جديدة حياة أفضل وتشعر بالأستقرار بعد فترة من التوتر.
-برج الأسد( 22 يوليو- 22 أغسطس):
عليك الحذر من مؤامرة شديدة في مجال العمل الخاص بك، نظراً لترشحك لمركز مرموق.
-برج العذراء (23 أغسطس- 22 سبتمبر ):
على مدار هذا الأسبوع تبدأ عمل جديد وتحصل على مكاسب مالية كثيرة، وتشعر براحة بعد فترة من المشاكل.
-برج الميزان (23 سبتمبر-23 أكتوبر) :
انت لاتقدر أن تعيش وحيدا، لذلك أجعل الحب يسود حياتك.
-برج العقرب (23 أكتوبر-22 نوفمبر) :
الحظ حليفك على الصعيد المهني، نجاحات جديدة في العمل لذلك لا تنظر للخلف ولا تلتفت لأراء الآخرين السلبية.
-برج القوس (22 نوفمبر-21 ديسمبر):
الحظ حليفك هذه الفترة، لديك طاقة إيجابية رائعة تؤثر على جميع من حولك وتشعر بالاطمئنان والراحة النفسية.
كانت هذه تفاصيل خبر حظك هذا الأسبوع: تحذير لـ"الجوزاء"..ونصائح هامة لهذه الأبراج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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