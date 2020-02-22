حظك هذا الأسبوع: تحذير لـ"الجوزاء"..ونصائح هامة لهذه الأبراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء مرسي :

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365" يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لخبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود.

-برج الجدي (22 ديسمبر -19 يناير):

حاول هذه الفترة التعامل مع مستجدات العمل بحكمة وعقلانية، والسيطرة على حالة الغضب المسيطرة عليك من الآخرين.. تعامل بحذر شديد.

-برج الدلو (20 يناير-18 فبراير) :

عليك أخذ موقف قوي لجميع السلبيات المحيطة بك حتى تصل للنتائج التي تجلب لك السلامة والطاقة الإيجابية.

-برج الحوت (19 فبراير-20 مارس):

تمر باختبارات كثيرة هذه الفترة ولكن الحظ حليفك وسوف يتحسن كل ذلك.

-برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل ) :

عليك التعامل بهدوء مع أمورك الشخصية، وسوف تحصل على أرباح مالية هذا الأسبوع.

-برج الثور (21 أبريل-21 مايو) :

بالنسبة لأنثي الثور حاولى التقرب وإحتواء زوجك، ورجل الثور حاول التقرب من أبنائك، حيث أن الطموح هو سبب في هذا البعد لكل من الرجل وأنثي الثور .

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-برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو) :

عليك هذا الأسبوع الحذر من الأخذ بنصائح بعض الأصدقاء، ولا تجعل روح المرح مع الآخرين تكون سبب في حزنك.

-برج السرطان (22 يوليو-22 يونيو) :

الحظ حليفك، أنت في أفضل حالاتك حيث تنتقل إلى مرحلة جديدة حياة أفضل وتشعر بالأستقرار بعد فترة من التوتر.

-برج الأسد( 22 يوليو- 22 أغسطس):

عليك الحذر من مؤامرة شديدة في مجال العمل الخاص بك، نظراً لترشحك لمركز مرموق.

-برج العذراء (23 أغسطس- 22 سبتمبر ):

على مدار هذا الأسبوع تبدأ عمل جديد وتحصل على مكاسب مالية كثيرة، وتشعر براحة بعد فترة من المشاكل.

-برج الميزان (23 سبتمبر-23 أكتوبر) :

انت لاتقدر أن تعيش وحيدا، لذلك أجعل الحب يسود حياتك.

-برج العقرب (23 أكتوبر-22 نوفمبر) :

الحظ حليفك على الصعيد المهني، نجاحات جديدة في العمل لذلك لا تنظر للخلف ولا تلتفت لأراء الآخرين السلبية.

-برج القوس (22 نوفمبر-21 ديسمبر):

الحظ حليفك هذه الفترة، لديك طاقة إيجابية رائعة تؤثر على جميع من حولك وتشعر بالاطمئنان والراحة النفسية.