منها الدش الساخن وترتيب سريرك.. عادات خاطئة عليك تجنبها عند الاستيقاظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

هل تُرتّب سريرك بعد الاستيقاظ من النوم وتتناول فنجانًا من القهوة في الصباح؟ قد لا تكون هذه العادة أو غيرها، أفضل الطرق لبدء صباحك كل يوم.

هناك بعض العادات الخاطئة التي يجب تجنبها عند الاستيقاظ من النوم، نذكرها لكم وفق ما أوضح موقع "bright side" الأمريكي.

- الدش الساخن

نظرًا لأن الماء الساخن له تأثير مريح، فإنه في الصباح يجعلك ترغب في العودة إلى السرير مرة أخرى.

- قضاء وقت طويل مع هاتفك

وسائل التواصل الاجتماعي السبب الرئيسي وراء دخول الكثير من الأشخاص بهواتفهم إلى الحمام وإضاعة الكثير من الوقت. من الأفضل تشغيل الموسيقى المفضلة لك، أو إعداد وجبة فطور لذيذة وصحية.

- إضاعة وقت طويل لاختيار ملابسك

هل تعلم أن ستيف جوبز الشريك المؤسس والمدير التنفيذي السابق لشركة "آبل"، اختار جميع الملابس باللون الأسود فقط؟ بالتأكيد ليس لأنه يدخر المال، ولكن يعلم أن وقته ثمينًا.

لكي يكون اختيار ملابسك بسيطًا، خصّص مساحة في دولابك لملابس العمل، وتخلص من قطع الملابس التي لم تعد ترتديها، وافصل بين ملابسك الصيفية والشتوية في أماكن مختلفة.

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- أكل الحبوب مع الحليب

يحتوي 50 جرامًا من الحبوب على نحو 4 ملاعق كبيرة من السكر، ويتسبب الكثير من السكر في الصباح في ضخ الأنسولين في الدم، وعندما يختفي تأثير الأنسولين وينخفض السكر ويؤدي ذلك إلى الشعور بالتعب والإرهاق، لذا فإنه من غير الصحي تناولها في الصباح.

ويوصي أخصائي التغذية الأمريكي تشيلسي عامر، بتناول شريحة بيتزا في الصباح بدلاً من الحبوب، لاحتوائها على البروتينات والدهون والكربوهيدرات، ما يجعلها وجبة إفطار متوازنة، ولكن لا تتناول أكثر من شريحة واحدة.

- غسل الأسنان بعد الطعام

عقب تناول الطعام مباشرة يجب تجنب غسل الأسنان بالفرشاة، وذلك لضعف المينا الموجودة على الأسنان خاصةً بعد تناول الفاكهة أو الحمضيات أو الصودا، لاحتوائها على حامض الستريك وحمض الفسفوريك، لذا عليك غسل فمك بالماء وإزالة بقايا الطعام بخيط تنظيف الأسنان، حاول تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد 30 دقيقة فقط من تناول أي طعام.

- شرب القهوة

القهوة السوداء مباشرة بعد الاستيقاظ تؤدي إلى الشعور بالتوتر والقلق، كما أنها تؤدي إلى التهاب المعدة عند تناولها على معدة فارغة.

وأظهرت الأبحاث أن أفضل وقت لشرب فنجانك الأول من القهوة بعد 4 ساعات من وقت الاستيقاظ، ومع ذلك، إذا لم تتمكن من مقاومة شرب القهوة في الصباح، قم بإضافة القليل من الحليب أو الكريمة إليها، لتقليل آثارها على المعدة.

- ترتيب سريرك

عندما ترتب سريرك مباشرة بعد الاستيقاظ، تخلق بيئة جيدة لنمو بكتريا الفراش، لأن الرطوبة التي تركها جسمك أثناء الليل ليست لديها فرصة لتتبخر، يوصي العلماء بنقل البطانية تمامًا من المرتبة بعد الاستيقاظ.