فيديو.. كوكي شقيقة روبي ترقص على مهرجان "إمتي"

شاركت الفنانة الشابة كوكي، شقيقة الفنانة روبي، متابعيها، عبر خاصية القصص المصور على حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي ترقص مع صديقاتها داخل السيارة على المهرجان الشعبي "إمتى".

وسبقت "كوكي" عدد من الفنانين والفنانات اللائي رقصن على أغاني المهرجانات الشعبية، كدعم بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مغنيها عن إقامة الحفلات، منهن الفنانة رانيا يوسف، وهي ترقص على مهرجان "بنت الجيران" للمغني حسن شاكوش.

‎ومهرجان "إمتى" من غناء أوكا وأورتيجا وأحمد شيبة، وكلمات وتوزيع أوكا، ألحان أسامة طارق.

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كوكي مجدي

وكوكي هي شقيقة الفنانة روبي، التي شبهها الكثيرون من رواد "التواصل الاجتماعي" بأنها تحمل شبه الفنانة دينا الشربيني، وذلك أثناء الصورة التي التقطتها مع الهضبة برفقة شقيقتها روبي.

وكانت آخر أعمال كوكي مسلسل"الزوجة 18" الذي شاركت فيه السباق الرمضاني الماضي مع حسن الرداد، ناهد السباعي، وهيدي كرم، وسلوى خطاب، وشيماء ‏سيف، ومحمود البزواي..‎