أصالة عن حبها الوحيد: مكنش أي راجل.. حبيته وكنت متعلقة بيه كتير

تطرقت الفنانة أصالة خلال حديثها مع قناة "سكاي نيوز عربية"، عن حياتها الشخصية ومواقف من حياتها، ومن بينها علاقتها وزيجاتها، وخاصة آخر ما تعرضت له، حيث تم الطلاق بينها وبين المخرج طارق العريان، وأعلنت بنفسها نبأ الانفصال.

وأكدت الفنانة أصالة، على أن كونها فنانة مشهورة ومحبوبة من الجمهور، لم يمنعها من التأثر والحزن بفراق رجل تحبه وابتعاده عنها، وألمحت إلى أنه زوجها طارق العريان، والذي كان له تأثيرا كبيرا في حياتها، حيث قالت "هو مش أي راجل.. ومش هتكسف لأني قولت وهفضل أقول إني كنت متعلقة بيه كتير وبحبه".

وأضافت أصالة خلال حديثها مع قناة "سكاي نيوز عربية"، من العاصمة الفرنسية باريس، "الحب بالنسبالي مش سهل، وحبيته كتير".

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أصالة: مبفكرش في الحسد وجمهوري كبير في السعودية

وقالت أصالة، في حديثها، أنها لا تفكر في الحسد ولا تحب الحديث عنه، وخصوصا أنها لاتخبئ حياتها الشخصية عن الجمهور، "مخبتشي ولادي اللي هما أفضل حاجة عندي".

وعلقت الفنانة التونسية، على أنها أصبحت الأكثر في عدد الحفلات على الساحة اليوم، برصيد 18 حفلة حتى الآن، مشددة على أن ذلك لايثير حسدا أو غرورا لديها، خصوصا أنها لديها علاقات وجماهير كبيرة في الدول العربية، بالتحديد في السعودية.