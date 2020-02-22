أطلقت عليها "بيلا بيلا لونا".. روان بن حسين تضع مولودتها الأولى

في كل حدث كبير في حياتها، تثير الفاشونيستا الكويتية، روان بن حسين، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فكان زواجها حديث الجميع، وكذلك أول ظهور للزوج، وهو الأمر الذي تكرر مع نبأ إعلانها حملها وصولا لإنجابها أول مولودة لها.

وضعت روان بن حسين، أول مولودة لها، وهي "بيلا بيلا لونا"، ويعني اسمها بالعربية "القمر الجميل"، وقد أعلنت عن جنس المولود واسمها في حفل "بيبي شاور"، كبير أقامته مؤخرا وأثارت ضجة على إثره.

ونشرت "روان" عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لمولودتها وعليها "ستيكر"، ملاك، وظهر معها زوجها وهو يحمل الطفلة، لتعلن الفاشونيستا الكويتية، عن طفلتها واسمها.

Advertisements

يذكر أن روان اكتسبت شهرتها الواسعة بعدما فقدت كثيرا من وزنها، وأصبحت عارضة أزياء ووجها دعائيا لكثير من الماركات العالمية، كما أنها تعمل محررة في مجال الموضة والجمال والأزياء لدى مجلة "فيلفت".