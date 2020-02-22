حررت عشرات الرهائن الأميركيين.. من هي الأردنية التي عينها ترامب مستشاره للأمن؟

بين الحين والآخر يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعيين مستشار جديد وإبعاد آخر، واليوم أصدر قراراً بتعيين الأمريكية من أصل أردني، جوليا نشيوات، مستشارة جديدة له للأمن الداخلي.

وشغلت "نشيوات"، منصب نائبة "أوبراين"، حين كان مبعوثاً رئاسياً أميركياً لشؤون الرهائن، على مدى 4 أعوام، ثم تولت منصب المبعوثة بالإنابة بعدما غادر أوبراين منصبه قبل أشهر، ويحسب لها تمكنها من تحرير عشرات الرهائن الأميركيين.

وشغلت سابقاً منصب نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق، ريكس تيليرسون، وحافظت على منصبها.

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تولت كذلك منصب رئيسة أركان السياسة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، تحت إدارة الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش.

وقادت "نشيوات" مبادرات بين الوكالات الفيدرالية وتطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الولايات المتحدة فرص الاستثمار والأمن القومي والمصالح البيئية.

ووفقًا لوسائل إعلام أردنية، فإن "نشيوات"، الحاصلة على درجة الدكتوراه من معهد طوكيو للتكنولوجيا، تتكلم اللغة العربية بطلاقة رغم ولادتها ونشأتها في الولايات المتحدة، وإنها تتواصل باستمرار مع أقاربها في مدينة السلط، وسط الأردن.

من جهته ذكرت صحيفة "فلوريدا بوليتيكس" الأميركية، أن انضمام "نشيوات"، إلى البيت الأبيض، يعني أنها ستعمل مرة أخرى لصالح روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، حيث سبق وعملا معاً في وقت سابق في وزارة الخارجية الأميركية.

وتحل "نشيوات" محل الأميرال بيتر براون، قائد حرس السواحل، الذي خرج من منصبه بعد ستة أشهر فقط.