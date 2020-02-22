الامارات | فخر للعرب جميعاً.. مغردون يحتفون بـ«ملك القلوب» مجدي يعقوب

شكرا لقرائتكم خبر عن فخر للعرب جميعاً.. مغردون يحتفون بـ«ملك القلوب» مجدي يعقوب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تظاهرة حب صادقة مازالت تتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي للبروفيسور مجدي يعقوب، عقب تكريمه خلال حفل «صناع الأمل» في دبي يوم الخميس الماضي، ومنحه وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني، لجهوده في العمل الخيري والإنساني وإنجازاته الطبية والعلمية، التي وهبت على مدى أكثر من 50 عاماً الأمل والحياة للملايين من المرضى حول العالم.

وأكد روّاد لمواقع التواصل الاجتماعي أن «السير» مجدي يعقوب الذي يلقب بـ«ملك القلوب» هو مصدر فخر للعرب جميعاً، والنموذج الذي يجب أن يحتذى به، و«الأسطورة الحقيقية».

واحتل هاشتاغ «#مجدي يعقوب» قائمة «الترند» على مدى اليومين الماضيين، وحظي بمشاركة واسعة من مغردين من مختلف الدول العربية، أعربوا من خلالها عن حبهم وتقديرهم لما يتسم به الطبيب المصري من إخلاص وتفان وتواضع مع الجميع، مستعرضين محطات من حياته وما حصل عليه من تكريمات من مختلف دول العالم.

وشهد الهاشتاغ مشاركة العديد من الشخصيات العامة والفنانين، من بينهم الفنان محمد هنيدي، الذي علق على تبرع رجل الأعمال حسين سجواني لبناء وتجهيز مستشفى مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر، تقديراً لإنقاذ يعقوب حياة والدته قبل 10 سنوات. وكتب هنيدي: «الخير بيترد لك لان دايرة الخير عمرها ما بتنتهي، عشر سنوات بعد ما أنقذ الدكتور مجدي يعقوب والدته، رجع من تاني علشان يرد يحاول يرد الخير ويساعد في انه ينقذ آلاف البشر».

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كما أعاد الفنان أمير كرارة نشر صورة مجدي يعقوب مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال حفل تكريم «صناع الأمل».

وبينما أعربت الفنانة جومانا مراد عن اعتزازها بمجدي يعقوب قائلة: «فخر مصر وكل العرب ربنا يحفظه»؛ نشر الفنان شريف منير، عبر حسابه على «انستغرام»: «حبيب الكل، فخر مصر، الدكتور مجدي يعقوب ربنا يخليك لكل الناس».

وكان حفل «صنّاع الأمل» قد شهد أكبر حملة تبرّع من نوعها على الهواء مباشرة، من خلال تعهد عدد من رجال الأعمال والمؤسسات بالتبرع لبناء وتجهيز مستشفى مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر، والذي سيصبح، لدى إنجازه، أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في أمراض وجراحات القلب في العالم العربي، وبلغ حجم التبرعات في الحفل 44 مليون درهم.

ومن المقرر أن يعمل المستشفى الجديد على توفير العلاج المجاني، وإجراء أكثر من 12 ألف عملية جراحية سنوياً لمرضى القلب في العالم العربي، وتحديداً الأطفال، إذ يخصص 70% من عملياته لهم دون مقابل.